Правоохранители задержали экс-регионала Ефремова - ГПУ

Бывшего главу фракции "Партии регионов" Александра Єфремова задержали. Об этом на странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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"По подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины задержан экс-руководитель фракции ПР гр. А. Ефремов", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган добавила, что Ефремова задержали в аэропорту "Борисполь", откуда он летел в Вену. "Именно в Вене находится сын одиозного регионала", - написала она в Facebook.

Напомним, 1 июня бывший регионал Владимир Ландик заявил, что экс-глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде и экс-губернатор Луганщины Александр Ефремов фальсифицировал выборы в области и договаривался сдать Луганск России.