В БЮТ утверждают, что ведут консультации со всеми политсилами в ВР

Народный депутат Украины от фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ утверждает, что политическая сила, которую он представляет, проводит консультации со всеми политическими силами, представленными в парламенте, о разрешении парламентского кризиса, но проводить переговоры по восстановлению коалиции намерена исключительно с блоком “Наша Украина – Народная самооборона” .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В то же время, он отметил, что, по его мнению, ключевыми участниками в этих переговорах «могут быть лишь премьер-министр и Президент».

«Я убежден, что без переговоров Президента и премьер-министра восстановление коалиции проблематично», - сказал он.

В то же время он заметил, что до истечения 10-дневного срока, отведенного на создание коалиции, определять какие-то другие позиции и обсуждать любые другие варианты является попыткой помешать восстановлению коалиции в том формате, в котором она существовала.

Вместе с тем депутат заметил, что в случае объявления досрочных парламентских выборов это будет подтверждением, что сформированная ранее коалиция не состоялась.

Он также подчеркнул, что БЮТ для проведения переговоров не выдвигает никаких предварительных условий.

В свою очередь, присутствующая на пресс-конференции народный депутат от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО отметила, что фракция, которую она представляет, имеет определенные условия. В первую очередь это новое качество коалиции, возвращение к коалиционному соглашению, а также консолидация в вопросах внешней политики.

Она также выразила убеждение, что сегодня «безусловно, ответственность за судьбу коалиции лежит на наших партнерах из БЮТ».

В то же время И.ГЕРАЩЕНКО убеждена, что абсолютно невозможно будет создать новую коалицию на базе БЮТ – Партии регионов.

«Я думаю, что на это не пойдут наши партнеры, осознавая электоральные последствия для себя как на Западе, так и на Востоке», - сказала она.