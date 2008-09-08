Литвин рассказал про собаку, которая из угла кусается

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен призвать к диалогу политические силы и заявить о невозможности применения силы любой из сторон.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН лидер фракции одноименного блока Владимир ЛИТВИН.

По его словам, “власть добровольно никто отдавать не будет”. “Когда даже собаку загнать в глухой угол, то она начинает оттуда кусаться", - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что сейчас в Украине “реализуется конфликтный сценарий”, и поэтому важно не допустить “бряцанья оружием”. По его словам, странным является в ситуации обострения политического противостояния издание Президентом Украины В.ЮЩЕНКО указа о проверке хода реформирования внутренних войск. Он не исключает, что это является совпадением, но считает, что “нужно сдерживать напряженность и воздерживаться от импульсивных решений”. Он напомнил, что Украина в свое время уже пережила ситуацию, когда происходил захват Генеральной прокуратуры Украины.