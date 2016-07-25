Луценко анонсировал задержание группы сотрудников СБУ с "серьезными звездами на погонах"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Чернигове.

«В Ривненской области теперь я имею моральное право спокойно приезжать и спокойно ходить по своему городу», - сказал Луценко.

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По его словам, «янтарная мафия» считалась неприкосновенной, потому что «янтарь в прошлом году давал 1 млн долларов в день «кэшем», в этом году эксперты говорят о 700 тысячах в день».

«А целая группа сотрудников СБУ в ближайшее время будет также арестована, потому что причастны к пыткам людей, когда должностные лица с серьезными звездами на погонах стреляли в людей в ходе вымогательства в ноги, в руки, ломали череп – это работники правоохранительной системы», - добавил Луценко.