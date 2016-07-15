В Днепре за злоупотребление служебным положением арестована чиновница налоговой инспекции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, прокуратура сообщила ей о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). 14 июля решением суда чиновницу взяли под стражу с возможностью внести залог в сумме 1,2 млн грн.

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Согласно сообщению, находясь ранее в должности и.о. начальника Днепродзержинской объединенной государственной налоговой инспекции, злоумышленница дала указание своим подчиненным не начислять одному из коммунальных предприятий обязательные налоги в размере 1,6 млн грн. В результате таких действий налоговиков предприятие уклонилось от уплаты налогов в бюджет на указанную сумму.

По результатам проведения комплекса следственно-розыскных действий, в том числе и негласных, было доказана вина должностного лица в преступных указаниях.

Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемого изъяты документы, касающиеся проведения налоговой проверки коммунального предприятия.

Досудебное расследование продолжается.