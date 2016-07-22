Профильный комитет ВР: признание Польшей событий на Волыни геноцидом - "провокационная акция националистических сил"

Об этом говорится в размещенном на сайте украинского парламента заявлении комитета в связи с принятием Сенатом и Сеймом Польши постановлений от 7 июля и от 22 июля относительно Волынской трагедии.

Отмечается, что комитет по иностранным делам выражает глубокую обеспокоенность принятием соответствующих постановлений, которыми "предоставлена искаженная, политически и юридически некорректная оценка трагических страниц украинско-польской истории, касающихся событий на Волыни", и констатирует, что Украина и Польша уже дали общую объективную оценку историческим событиям, в частности на Волыни, в согласованных обеими сторонами документах.

Такими документами являются заявление президентов Украины и Польши "К пониманию и единению" от 21 мая 1997 года; заявление парламентов Украины и Польши в связи с 60-й годовщиной Волынской трагедии от 10 июля 2003 года; совместное заявление президентов Украины и Польши "О примирении в 60-ю годовщину трагических событий на Волыни" от 11 июля 2003 года; послание греко-католических епископов Украины и римо-католических епископов Польши по случаю акта взаимного прощения и единения от июня 2005 года; совместное заявление президента Украины и президента Польши по случаю 60-й годовщины акции "Висла" от 27 апреля 2007 года; совместная декларация между Украинской греко-католической церковью и Римско-католической церковью Польши по случаю 70-й годовщины преступления на Волыни от 28 июня 2013 года.

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Парламентский комитет обращает внимание на подтверждение такой оценки в открытом обращении бывших президентов Украины, церковных иерархов и представителей украинской интеллигенции к польскому государству, духовных и культурных деятелей и всего польского общества от 2 июня 2016 года и в открытом обращении бывших президентов Польши и польской интеллигенции к украинскому народу от 4 июля 2016 года.

Как говорится в заявлении, комитет считает, что принятие Сенатом и Сеймом Польши "антиукраинских постановлений перечеркивает весь конструктивный политический и дипломатический потенциал и усилия двух государств и народов, направленные на взаимное прощение и примирение и увековечение памяти невинно убиенных украинцев и поляков".

Комитет выражает сожаление, что Сейм Польши проигнорировал предложение Верховной Рады совместно почтить жертв Волынских событий путем принятия совместного заявления, проект которого был заранее передан польским парламентариям и остался без всякой реакции.

Так, комитет "осуждает односторонние действия Сената и Сейма Республики Польша, направленные на пересмотр положительных результатов сотрудничества, которые были достигнуты в ходе конструктивного украинско-польского диалога за последние десятилетия; настаивает на том, что подход авторов проектов постановлений Сената и Сейма Республики Польша к оценке событий Волынской трагедии является политически несбалансированным и юридически некорректным".

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Комитет рассматривает принятие Сенатом и Сеймом Польши этих постановлений как "провокационную акцию националистических сил в Республике Польша и как сознательно направленную на подрыв дружеской атмосферы украинско-польских взаимоотношений; заявляет, что вся ответственность за возможное разрушение украинско-польских отношений должна быть возложена на инициаторов одностороннего отказа от согласованной формулы взаимопонимания между Украиной и Республикой Польша".

Кроме того, депутаты отмечают, что возвращение к болезненным для украинского и польского народа историческим проблемам произошло "в момент наибольшей уязвимости украинского государства, которое находится в состоянии войны с Российской Федерацией и, давая отпор вооруженной агрессии РФ, защищает от агрессора ближайших соседей демократической Европы, включая Республику Польша".

Комитет отмечает, что единственный путь к примирению и единению между украинским и польским народами лежит через "познание исторической правды и взаимное христианское прощение за совершенные несправедливости в прошлом, к которому призвал Папа Римский Иоанн Павел II в своем послании от 7 июля 2003 года".

В то же время украинские парламентарии поддерживают целесообразность продолжения профессионального диалога между историками Украины и Польши с целью раскрытия всех до сих пор невыясненных фактов и обстоятельств совместной истории на основе достоверных архивных материалов, оставляя пространство для каждой стороны интерпретировать исторические факты.

Также они снова обратились "с искренней просьбой простить и прощают в духе христианской морали и примирения грехи тех украинцев и поляков, которые в условиях военных потрясений сознательно или бессознательно стали на путь зла, подняв руку на безоружных и беззащитных польских и украинских братьев и сестер".

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Комитет призвал нынешние и будущие поколения украинцев и поляков продолжать стратегическое партнерство и не поддаваться попыткам радикальных националистических политических сил манипулировать чувствительными страницами общей истории вопреки интересам украинского и польского народов.

Нардепы также обратились к польским коллегам с настоятельной просьбой "прекратить политизацию трагических страниц совместной украинско-польской истории и сосредоточить усилия на конструктивном построении взаимоотношений между Украиной и Республикой Польша для укрепления партнерства в демократической Европе на основе европейских ценностей".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-1945 годах "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

Этим документом Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

Ранее Сенат Польши принял подобную резолюцию по Волынской трагедии.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии - взаимного конфликта на территории нынешней Западной Украины между украинцами и поляками.

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Наиболее ожесточенная дискуссия продолжается относительно количества жертв, которые, как считают в Украине, одна сторона преувеличивает, а другая, как убеждены в Польше, умаляет.

Цифра, которая чаще всего звучит в польских СМИ из уст публичных людей и общественных деятелей, это 100 тысяч. В то же время польскими историками поименно установлены личности около 19 тысяч.

В Украине до сих пор серьезно не брались за подсчет ни польских, ни украинских жертв. По данным историка-энтузиаста с Волыни Ярослава Федорчука, в Волынской области в результате польско-украинского конфликта было 8724 жертв с украинской стороны и 5589 - с польской.

Также с польской стороны обычно замалчиваются причины и переистория конфликта.

По мнению профессоров Андрея Шваба и Николая Кучерепа из Государственного университета им. Леси Украинки, главным поводом для жестокого бунта украинцев против поляков был общий контекст польской политики в отношении Украины, второй причиной они называют войну, которая не способствует человеколюбию в принципе, и, в-третьих, называют воздействие на ситуацию со стороны НКВД и немцев, которые охотно стравливали украинцев и поляков между собой.

Кроме того, как ранее заявил "Исторической правде" глава Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович, концепция геноцида не имеет научной основы, а исключительно политическую.

Он подчеркнул, что геноцид предусматривает полную беззащитность, неспособность другой стороны защищаться. Если же говорить о польско-украинской войне тех лет, такой диспропорции между украинцами и поляками не было.

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"Более того, со стороны польского подполья так же было множество агрессивных действий по отношению к украинцам, ликвидация украинцев либо в ответ, либо на опережение. Поэтому говорить о геноциде не приходится", - заявил Вятрович.

По мнению украинского историка, польская концепция умышленно рассматривает Волынь и 1943 отдельно от остальных событий. Но фокус исключительно на одном регионе и на одном годе, отмечает он, неправильный с методической точки зрения, ведь события развивались по "эффекту домино" - когда стороны "по наростающей" мстили друг другу.

"Чтобы понять причины, ход и последствия украинского-польского конфликта, надо говорить о более широких рамках. Непосредственно это вооруженное противостояние началось уже летом 1942 года на Холмщине, продолжилось в 1943-м на Волыни, и продолжалось там до начала 1944. В 1944 году ареной конфликта стала Галичина, где было развито и польское, и украинское подполье. В 1945-1947 годах война выходит за рамки Второй мировой и продолжается на территории нынешней Польши, на землях, которые украинцы называли Закерзоньем ", - заявил Вятрович.

По мнению историка, цель сужения дискуссии только к Волыни и 1943 году - показать поляков как единых жертв и украинцев как инициаторов.

"Ведь действительно среди людей, погибших на Волыни - большинство поляков, в отличие от, к примеру, Холмщины, Закерзонья, где погибло больше украинцев", - подчеркнул он.