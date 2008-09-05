У Ющенко и Тимошенко есть 30 дней
21:40, 05 сентября 2008Политика
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На что надеется Хавьер Солана...
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней и безопасности политики Хавьер СОЛАНА надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО смогут договориться.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.
«Они имеют, если я не ошибаюсь, 30 дней, чтобы прийти к согласию, и потом могут быть выборы», - сказал Х.СОЛАНА.
В то же время он отметил, что надеется, что В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО смогут договориться между собой. По его словам, это нужно как для развития страны, так и для обеспечения ее безопасности и приближения к ЕС.
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