У Ющенко и Тимошенко есть 30 дней

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней и безопасности политики Хавьер СОЛАНА надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО смогут договориться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Они имеют, если я не ошибаюсь, 30 дней, чтобы прийти к согласию, и потом могут быть выборы», - сказал Х.СОЛАНА.

В то же время он отметил, что надеется, что В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО смогут договориться между собой. По его словам, это нужно как для развития страны, так и для обеспечения ее безопасности и приближения к ЕС.