Комитет ВР просит Тимошенко повлиять на европейские посольства

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Игорь ШАРОВ (фракция Блока Литвина) обратился с депутатским запросом к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО о необходимости усиления защиты прав граждан Украины во время упрощенного оформления виз в страны Шенгенской зоны

Как передает корреспондент УНИАН, в документе отмечается, что положения соглашения между Украиной и Европейским содружеством об упрощении оформления виз «не выполняются в полном объеме, или же откровенно игнорируются консульскими учреждениями наших партнеров».

В частности, речь идет о «позорных условиях приема посетителей в консульских учреждениях, привлечении посредников, которые, в отличие от подавляющего большинства граждан, имеют неограниченный доступ в консульские учреждения, внедрение так называемых «визовых центров» при посольствах, требования по предоставлению дополнительной личной информации, которая по европейским стандартам относится к конфиденциальной, а также дискриминация по возрастным и гендерным признакам».

В депутатском запросе отмечается, что такое положение «остается вне поля зрения и не вызывает реакции со стороны соответствующих государственных институтов, которые должны защищать права украинских граждан в их общении с зарубежными государствами».

И.ШАРОВ напоминает, что в октябре должно состояться второе заседание Совместного комитета для реализации Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз и целесообразно было бы поручить представителям Украины в ходе переговоров «не только изложить нашим зарубежным коллегам проблемные вопросы, но и настаивать на их решении».