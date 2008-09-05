Тигипко предлагает принцип «молчаливого согласия»
Совет инвесторов подготовил изменения
Совет инвесторов при Кабмине надеется, что его предложения об изменении законодательства ВР рассмотрит как первоочередные
Совет инвесторов при Кабинете министров Украины надеется, что разработанные им проекты изменений в законодательство Украины, направленные на улучшение инвестиционного климата в государстве, будут рассмотрены парламентом как первоочередные.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров Сергей ТИГИПКО.
По его словам, обращение о первоочередности рассмотрения этих изменений было направлено председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ.
Комментируя предложения Совета инвесторов, С.ТИГИПКО, в частности, отметил, что они касаются защиты прав миноритарных акционеров.
Совет инвесторов также предлагает обеспечить в Украине реальное функционирование "единого окна" для выдачи разрешительных документов на всех уровнях исполнительной власти. При этом предлагается ввести принцип "молчаливого согласия", предусматривающий, что при задержке рассмотрения вопроса в органах исполнительной власти больше месяца вопрос будет считаться позитивно решенным. Внедрение этих двух принципов, по мнению С.ТИГИПКО, будет способствовать уменьшению коррупции в органах власти.
Кроме того, по словам С.ТИГИПКО, Совет инвесторов предлагает установить порядок продажи земельных участков и прав на их аренду через земельные аукционы.
Также предлагается ввести ответственность органов, отвечающих за выдачу разрешительной документации, за нарушение порядка и сроков рассмотрения поданных вопросов, за предоставление ложной информации, за передачу каких-либо документов третьим лицам и пр.
Кроме того, предлагается властям в обязательном порядке размещать в прессе и Интернете актуальную информацию о земельных участках.
Также С.ТИГИПКО напомнил, что парламент должен внести изменения еще в три закона с целью приведения их в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации.
Совет инвесторов намерен также инициировать отмену командировочных удостоверений.
Кроме того, по словам С.ТИГИПКО, Совет инвесторов считает целесообразным разрешить компаниям самостоятельно утилизировать упаковку и включать затраты по проведению утилизации в валовые расходы.
Всего Совет инвесторов предлагает 31 законодательную инициативу, которая позволит улучшить инвестиционный климат в Украине.
"Мы считаем, если это будет принято, это значительно улучшит условия для иностранных инвесторов, и мы получим законодательное поле, которое позволит сделать прозрачными эти решения", - сказал С.ТИГИПКО.
Справка УНИАН. Совет инвесторов при Кабинете министров Украины был создан в январе 2007 года. Решения Совета инвесторов имеют рекомендательный характер, но являются обязательными для рассмотрения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями.