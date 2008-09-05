МО: Самолеты НАТО не садились в Мелитополе по двум причинам

Министерство обороны Украины опровергает сообщение некоторых средств массовой информации о якобы посадке сегодня вечером самолетов НАТО на дозаправку на аэродроме города Мелитополя Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в Главном командном центре Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, указанная СМИ информация не соответствует действительности.

По словам собеседника агентства, "никаких заявок на посадку, тем более вынужденную посадку самолетов НАТО на украинские аэродромы не поступало".

В Министерстве обороны отметили, что, во-первых, пролет самолетов Альянса осуществляется над территорией Турции и если есть необходимость совершить вынужденную посадку, то она и делалась бы там.

А во-вторых, дозаправка самолетов НАТО, следующих через регион, приближенный к Украине, осуществляется в воздухе.