Учения "Си Бриз – 2016": десантный корабль ВМС США вошел в Черное море (фото)
05:19, 22 июля 2016Политика
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Десантный корабль военно-морских сил США Whidbey Island вошел в акваторию Черного моря.
Корабль проходил через Босфорский пролив / twitter.com/YorukIsik
Об этом сообщает "Думская".
Корабль будет принимать активное участие в учениях "Си Бриз-2016". Он высадит десант морских пехотинцев на участок побережья в районе устья Дуная.
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Как сообщал УНИАН, 18 июля в Украине стартовали украинско-американские учения «Си Бриз-2016». Темой учений является проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе. Учения были запланированы в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части.
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