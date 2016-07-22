Учения "Си Бриз – 2016": десантный корабль ВМС США вошел в Черное море (фото)

05:19, 22 июля 2016
Политика
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Десантный корабль военно-морских сил США Whidbey Island вошел в акваторию Черного моря.

ВМС США / twitter.com/YorukIsik Корабль проходил через Босфорский пролив / twitter.com/YorukIsik

Об этом сообщает "Думская".

Корабль будет принимать активное участие в учениях "Си Бриз-2016". Он высадит десант морских пехотинцев на участок побережья в районе устья Дуная.

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Как сообщал УНИАН, 18 июля в Украине стартовали украинско-американские учения «Си Бриз-2016». Темой учений является проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе. Учения были запланированы в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части.

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