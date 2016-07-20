Учения "Си Бриз-2016": украинские пограничники впервые десантировались в море без парашютов (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 20 июля в рамках активной морской фазы многонациональных учений морские пограничники впервые отработали безпарашутное десантирование с вертолета в море.

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В частности, бойцы отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны с 7-метровой высоты на скорости около 30 км/ч выполняли прыжки в заданном районе.

«По легенде учений, именно так должны выдвигаться передовые штурмовые группы, задача которых с моря взять под контроль стратегически важные объекты - порты, гидротехнические сооружения», - пояснили в секторе.

Штурмовая группа из восьми бойцов в сверхлегком снаряжении (гидрокостюм, ласты, маска), десантировавшись с вертолета, должны были тайком, используя навыки подводного плавания без специального оборудования добраться до заданного объекта и нейтрализовать вахтенную службу в режиме «тишины».

При этом дайверы были оснащены минимальным вооружением и снаряжением - кроме водолазного ножа, можно было применять приемы рукопашного боя и умение быстро нейтрализовать противника, не дав ему вызвать помощь.

«Упражнение пограничники выполнили хорошо. А, следовательно, двухмесячная подготовка, которая предшествовала ответственным скачкам была эффективной. Бойцы спецподразделения выполняли имитационные прыжки с пяти и 10-ти метровых вышек в бассейн, проходили теоретические курсы и отрабатывали механизм десантирования сперва на земле», - отметили в секторе.

Программой учений в 2016 году предусмотрено много элементов, выполнение которых ранее не практиковалось. Как отметили в управлении, морские пограничники - единственные, кто отработал такой сложный и опасный элемент.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Украине стартовали украинско-американские учения «Си Бриз-2016». Темой учений является проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе. Учения были запланированы в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части.