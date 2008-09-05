Комиссия ВР решила, что Добкина и горсовет Харькова пора разгонять

Члены Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств относительно фактов нарушения Конституции Украины, законов в сфере тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений Харьковским городским председателем Михаилом ДОБКИНЫМ и секретарем Харьковского городского совета Геннадием КЕРНЕСОМ при исполнении ими служебных обязанностей сделали вывод о необходимости проведения досрочных выборов харьковского городского головы и горсовета.

Как говорится в заявлении комиссии, переданном агентству УНИАН, такой вывод сделан на основе имеющихся у ВСК материалов и выводов Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Кроме того, в заявлении говорится, что по итогам вчерашнего заседания Комиссии были приняты решения:

- отчет в виде информации ВСК опубликовать в газете «Голос Украины»;

- привлечь к работе ВСК по одному представителю от МВД, Генеральной прокуратуры Украины и СБУ;

- на основе полученной информации от представителей силовых ведомств направить обращение в Главное управление Государственной службы Украины с просьбой проверить указанные в материалах факты относительно нарушения Г.КЕРНЕСОМ присяги государственного служащего;

- направить обращение в Высший совет юстиции, Совет судей, Верховный суд Украины и Комитет ВР по вопросам правовой политики по поводу проверки законности принятия ряда решений;

- откомандировать представителя ВСК, народного депутата Олега ГЕЙМАНА для участия в выездном заседании Комитета ВР по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в г.Харькове;

- учесть в работе информацию и выводы Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления;

В то же время в заявлении говорится: «Комиссия не успела рассмотреть имеющиеся в ее распоряжении материалы, которые свидетельствуют о коррупционных связях фигурантов расследования с рядом народных депутатов Украины, представителями судейского корпуса, а также высокопоставленными чиновниками системы исполнительной власти. Данные материалы будут рассмотрены на следующем заседании ВСК».

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что в объективности расследования, полученных выводов и принятых решений могли убедиться также присутствовавшие на заседании депутаты от Партии регионов, в частности заместитель председателя Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Дмитрий ШЕНЦЕВ, со стороны которого «не было высказано замечаний ни по одному из обсуждаемых вопросов».

Также подчеркивается, что заседание Комиссии и принятие ее решений прошли с четким соблюдением принципа кворума, поскольку в принятии решений Комиссии юридически участвовало пять народных депутатов из девяти. При этом поясняется, что народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК «был заблаговременно ознакомлен с материалами и проектом решений, прислал письменное уведомление в адрес комиссии о том, чтобы комиссия засчитала его голос в поддержку каждого из пунктов решения», соответствующие процедуры чего и были оформлены в установленном порядке.

Также сообщается, что «в настоящее время, Комиссия решает вопрос о передаче для проверки в органы МВД, СБУ и прокуратуры Украины материалов, которые могут свидетельствовать о связях члена Комиссии, народного депутата Василия ГРИЦАКА с фигурантами расследования и о его личной заинтересованности в дискредитации результатов работы Комиссии».

В целом авторы заявления выражают уверенность в том, что ВСК результативно завершит начатую работу.