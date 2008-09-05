Регионалы взялись защищать этнических украинцев в Приднестровье

Украина должна занять активную позицию на переговорах по урегулированию ситуации в Приднестровье, которые возобновятся 8 сентября, считает народный депутат Украины от Партии регионов Юрий БОЙКО.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Ю.БОЙКО.

“Приднестровье является естественной зоной национальных интересов Украины», – считает Ю.БОЙКО.

Во-первых, по его словам, «это наш ближайший сосед, и нам не нужны точки нестабильности на нашей границе и потенциальная возможность возникновения вооруженного конфликта».

Во-вторых, по мнению депутата от Партии регионов, «это исторически украинские земли, которые были прирезаны к Молдавской ССР Сталиным».

«Конечно же, мы не должны требовать пересмотра границ, – отмечает Ю.БОЙКО. – Однако нельзя забывать о том, что треть населения Приднестровья – это этнические украинцы». Приднестровье – важный экономический партнер Украины, считает депутат. «Особенно это партнерство важно для Одесской области», – полагает он.

Ю.БОЙКО также увязывает этот вопрос с тем, что «один из активных участников урегулирования приднестровского конфликта – Румыния - имеет территориальные претензии к Украине». В частности, в отношении Южной Бессарабии, Северной Буковины, а также острова Змеиный, о принадлежности которого в Гаагском международном суде рассматривается иск Румынии к Украине.

В этих условиях Верховная Рада, по словам Ю.БОЙКО, должна потребовать от украинских дипломатов принципиальной позиции по защите национальных интересов. Депутат изложил принципы, на которых, по его мнению, должна основываться позиция Украины. Это отказ румынской стороны от территориальных претензий к Украине, подкрепленный письменными гарантиями других участников переговоров – Евросоюза, Российской Федерации и США (необходимо потребовать от Румынии отзыва из Гаагского суда иска о принадлежности острова Змеиный).

Ю.БОЙКО также считает, что Приднестровье должно получить гарантии языковой и культурной автономии. Нельзя, по его словам, «допустить насильственной румынизации территории» (в частности, «должны быть защищены права украиноязычных жителей Приднестровья на использование своего языка в быту и в общении с органами государственной власти»). Отдельно, считает Ю.БОЙКО, должно быть оговорено использование на территории Приднестровья кириллического молдавского алфавита.

Кроме того, необходимы отказ от использования силовых методов решения конфликтов, нейтральный, внеблоковый статус «федерации Молдовы и Приднестровья». Должна быть закреплена возможность отделения Приднестровья в случае объединения Молдовы и Румынии. Также должны быть гарантированы права собственности на территории Приднестровья, убежден депутат.

Если Украина в ходе переговоров по приднестровскому урегулированию, заявляет Ю.БОЙКО, «упустит шанс отстоять свои национальные интересы, то в среднесрочной перспективе серьезно возрастет опасность для территориальной целостности и экономической безопасности нашей страны».

В то же время угрозу со стороны России, ведущую военные действия на территории СНГ, депутат от Партии регионов считает «мифической». По его словам, «премьер-министр России Владимир ПУТИН недавно еще раз подтвердил, что у России нет территориальных претензий к Украине».