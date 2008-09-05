В ЕЦ уже знают название коалиции Тимошенко и Януковича

Народный депутат, член президиума партии «Единый Центр» Василий ПЕТЁВКА заявляет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ведет с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ переговоры о создании «стабилизационной» коалиции.

Об этом говорится в комментарии В.ПЕТЁВКИ, текст которого передан УНИАН пресс-службой «Единого Центра».

«Юлия ТИМОШЕНКО продолжает двойную игру, пытаясь легитимировать создание «кремлевской» коалиции с Партией регионов и в то же время переложить ответственность за это на Президента Виктора ЮЩЕНКО», - заявляет В.ПЕТЁВКА.

По словам депутата, сейчас «эмиссары Юлии ТИМОШЕНКО, накануне саммита Украина-ЕС в Эвиане пересказывают партийный темник о том, что это якобы позиция Президента Украины толкнула ее блок на солидарные голосования с ПР и КПУ – вопреки Конституции Украины и Коалиционному соглашению».

«Хотя такое объяснение не дает ответа на то, каким образом политические разногласия могут оправдать нарушение БЮТ Конституции и Коалиционного соглашения, - продолжает В.ПЕТЁВКА, - представители БЮТ пытаются взять массовостью, подтверждая давно известный тезис о том, что ложь, повторенная многократно, кажется похожей на правду».

По словам народного депутата, пока эмиссары Ю.ТИМОШЕНКО проверяют правдивость этого тезиса в Европе, в Киеве, «в столовой Кабинета министров Украины, премьер Юлия ТИМОШЕНКО ведет ежедневные долгие переговоры с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о деталях создания коалиции, которую уже успели окрестить «стабилизационной».

«О некоторых последствиях такой «стабилизации» говорят первые шаги, которые делает эта коалиция, – еще даже до окончательного юридического оформления», - объяснил В.ПЕТЁВКА.

Депутат отметил, что «результаты голосования за антиконституционные законопроекты, которые в паре разрабатывают верные соратники Виктора МЕДВЕДЧУКА Андрей ПОРТНОВ и Александр ЛАВРИНОВИЧ, показывают, к чему ведет сотрудничество сегодняшних БЮТ и ПР. Это – демонтаж всех достижений по демократизации страны, всех наработок Президента ЮЩЕНКО, которые делают возможным присоединение Украины к европейским институтам, - всего, что делает Украину непохожей на современную Россию».

Впрочем, В.ПЕТЁВКА убежден, что опасности еще можно избежать. «Фракция НУ-НС напоминает, что путь к возобновлению коалиции открыт и прост. Это совместное заявление о поддержке территориальной целостности Грузии и осуждение агрессии, а также отказ БЮТ от поддержки антиконституционных законов, которые вскоре будут заветированы Президентом. Выбор в настоящее время – за Юлией ТИМОШЕНКО», - считает народный депутат.