ВСЮ рекомендовал уволить 113 судей
18:03, 21 июля 2016Политика
850 0
Высший совет юстиции рекомендовал уволить по общим обстоятельствам 113 судей.
Еще по трем судьям рассмотрение вопроса об увольнении отложили / tut.by
Такое решение было принято на заседании совета, сообщили УНИАН в пресс-службе Высшего совета юстиции.
Читайте такжеВР во время четвертой сессии уволила 270 судей - Парубий
109 судей предлагается уволить в связи с выходом в отставку, а еще четырех - по собственному желанию судьи.
Еще по трем судьям рассмотрение вопроса об увольнении отложили, отметили в пресс-службе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter