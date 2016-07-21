ВСЮ рекомендовал уволить 113 судей

Такое решение было принято на заседании совета, сообщили УНИАН в пресс-службе Высшего совета юстиции.

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109 судей предлагается уволить в связи с выходом в отставку, а еще четырех - по собственному желанию судьи.

Еще по трем судьям рассмотрение вопроса об увольнении отложили, отметили в пресс-службе.