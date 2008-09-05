Селянские демократы угрожают перекрыть пути в Европу

Если депутаты Верховной Рады поднимут избирательный барьер до 10%, то активисты Украинской селянской демократической партии перекроют все автодороги и железные пути, ведущие в Европу. Об этом заявил УНИАН лидер УСелДП, депутат Киеврады Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ. По его убеждению, силам, которые стремятся установить в Украине двухпартийную диктатуру, “все равно путь в Европу с ее демократическими ценностями будет закрыт”.

«Почему только десять процентов, а не сразу тридцать? – эмоционально сказал Д.АНДРИЕВСКИЙ. – Зачем Украине две парламентских партии – пусть будет одна!”

По словам лидера партии, “те, кто стремится самостоятельно руководить страной, могут смело брать пример с КПСС, которая была единственной партией на просторах Советского Союза”.

По убеждению Д.АНДРИЕВСКОГО, сегодня Украина переживает смену политических элит, “и главное задача в настоящее время – не дать политикам, уходящим в историю, разорвать страну на две части”. «Идея двухпартийности, рожденная амбициями политиков, – считает он, – расколет Украину пополам. Но мы не дадим нынешним кормчим разрушить государство”.

По мнению лидера УСелДП, Украина “достойна других руководителей, которые придут с идеей экономически могучего, сильного государства, гарантирющего благосостояние каждого украинца».