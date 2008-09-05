Чейни: резолюция Бухарестского саммита НАТО остается действующей

Резолюция Бухарестского саммита НАТО о том, что Украина должна стать членом Альянса, остается действующей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент США Дик ЧЕЙНИ во время оглашения совместного заявления для СМИ с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Д.ЧЕЙНИ подчеркнул, что украинский народ сам может решить судьбу вступления Украины в НАТО, и ни одна другая страна не имеет права вето на это решение.

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля 2008 года в Бухаресте состоялся 59-й Саммит НАТО, на котором Совет НАТО принял решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО. Среди стран, которые отказались поддержать присоединение этих государств к ПДЧ, были Германия и Франция.

В резолюции саммита НАТО от 3 апреля говорится, что Альянс приветствует Украину и Грузию в их стремлении интегрироваться в евроатлантичнеское содружество. "Сегодня мы пришли к решению, что эти страны станут членами НАТО. Обе нации сделали значительный вклад для деятельности Альянса. Мы приветствуем демократические реформы в Украине и Грузии. ПДЧ является следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству в НАТО. Сегодня мы дали четко знать, что мы поддерживаем эти страны в представлении заявки для участия в ПДЧ. Именно поэтому мы начинаем период интенсивного взаимодействия с обеими странами на высоком политическом уровне. Мы обратились к министрам иностранных дел с просьбой сделать первую оценку прогресса обеих стран на будущей встрече в декабре 2008 г. Министры иностранных дел уполномочены решить, станут ли Украина и Грузия членами НАТО", - подчеркивается в резолюции.