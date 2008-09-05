В Кабмине появился ресторан, где все "просто даром"

В помещении Кабинета министров в четверг открылся ресторан быстрого питания сети "Еврохата".

Как пишет "Коммерсант-Украина", цены в этом ресторане в 1,5-2 раза ниже, чем в других заведениях сети.

Например, за 3 грн там можно отведать "борща украинского", за 3,2 грн – салата "сельдь под шубой", полный же обед из трех блюд с напитком обойдется сотрудникам и посетителям Кабмина в 15-25 грн.

Между тем в "Еврохате" на Бессарабской площади "украинский борщ" обойдется в 4,85 грн, а цены на салаты начинаются с 5,85 грн.

"Раньше в нашем здании был только буфет. Поэтому сотрудникам правительственного секретариата, Минэкономики и Минфина приходилось носить с собой бутерброды или ходить на обед в столовую Верховной Рады. Столовой с нормальной, качественной кухней у нас не было", - рассказал газете министр Кабинета министров Петр Крупко.

По его словам, под "Еврохату" было переоборудовано помещение, до этого "использовавшееся в других целях". Там же находится и кухня.

"Нам обещали качественную пищу, что очень важно для здоровья наших работников", - подчеркнул Крупко.

Однако в "Еврохате" на будущее сотрудничество с правительством смотрят менее оптимистично.

Источник газете в компании сообщил, что верхний предел наценки в новом заведении установлен Кабмином: в зависимости от блюда она составляет от 75% до 100%.

"Это просто даром. На предприятиях быстрого питания в городе она значительно выше", - посетовал источник.

Спрогнозировать, будет ли окупаться правительственный общепит, он не решился, заявив, что "это очень сложный вопрос".

По словам источника, инициатива открытия ресторана "Еврохата" в здании правительства принадлежит Кабмину.

"Вы же понимаете, мы не могли им отказать", - пояснил он.

Крупко же считает, что в кабминовском ресторане "цены рыночные". "Мы не вмешиваемся в ценообразование, есть экономически обоснованные затраты. Единственное, о чем мы попросили,– чтоб они не накручивали цены и чтобы норма рентабельности была разумной", - сказал министр Кабмина.

Украинская правда