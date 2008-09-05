Ющенко обвиняет Москву в развале коалиции - FT

Президент Украины Виктор Ющенко дал интервью британскому деловому изданию Financial Times, где заверяет, что политический кризис в Украине инспирирован Москвой, но Киев не сойдет с пути интеграции с Евросоюзом и НАТО.

Почему именно так считает Виктор Ющенко и что по этому поводу думает британская пресса, пересказывает Би-би-си:

Сегодняшнее число FT вмещает материал с названием "Ющенко обвиняет Москву в развале коалиции." Собственно речь идет об интервью украинского президента британскому журналу деловых кругов. В этом интервью господин Ющенко отметил, что несмотря на коллапс прозападной коалиции Украина все-таки будет прилагать усилия для продвижения к Европейскому Союзу и НАТО.

В своем интервью для FT президент Ющенко отметил, что собственно Россия помогла разжечь политический кризис в Украине. На вопрос имеет ли он какие-то тому подтверждения, господин Ющенко ответил, что его бывшй соратник Юлия Тимошенко имела определенные переговоры с, как отметил, украинский президент, "заграничными силами". Развал коалиции по мнению украинского президента, это не результат сугубо украинской деятельности.

Президент Ющенко также добавил, что за последнее время Украина предприняла безвозвратные шаги в направлении построения демократии и по мнению украинского руководителя именно "демократическое" решение нынешней проблемы будет найдено. Господин Ющенко назвал то, что происходит в настоящее время в верхушке украинской политики, - битвой за власть. И из этой битвы Украина по его мнению выйдет еще более сильной и закаленной. Танков на улицах не будет.

По мнению украинского президента, которое он выразил в интервью для FT, даже когда и новая коалиция будет создана при участии пророссийских сил, поддержка европейской интеграции Украины и в дальнейшем будет оставаться мощной. Политическая и бизнесовая элита Украины которая стоит за большинством политических сил страны все больше поддержки выражает членству в Евросоюзе и в меньшей мере в НАТО.

Сегодняшний Daily Telegraph размещая комментарий своего обозревателя Кона Кохлина относительно попыток России и в первую очередь ее премьера Путина построить новую российскую империю, отмечает, что в настоящее время Москва может утешиться тем, что присутствие ее войск в Грузии спровоцировало глубокое политическое деление в Киеве.

Издание подытоживает, что Москве не стоит всегда рассчитывать на военную мощь чтобы переделывать географические границы в своих интересах. Иногда здесь достаточно умелой манипуляции местными политиками, как собственно в настоящее время и происходит в Украине.

Сегодняшний Times в редакционной статье под заглавием "Будущее и в дальнейшем Оранжевое" отмечает, что украинцы должны сами избирать свое будущее а не загоняться силой в это будущее. Издание считает сегодняшний визит в Киев Дика Чейни и важным и ироничным. Запад по мнению Таймс не может иметь большого влияния на внутренние демократические процессы в Украине. И если украинские избиратели поддержат новый альянс пророссийских партий на новых выборах, значит это будет их собственным выбором.

Так же в другом материале сегодняшнего Times со ссылкой на главных британских дипломатов сообщается, что очевидно Великобритания и на следующем саммите НАТО в ноябре этого года так же не изменит позиции относительно отказа Грузии в предоставлении членства в альянсе.