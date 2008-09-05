Яценюк объяснил депутатам, что уволить Огрызко им не удасться

Представление об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины должен вносить только Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, комментируя проект постановления об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел, который внес на рассмотрение парламента народный депутат Украины Василий КИСЕЛЁВ (фракция Партии регионов).

Председатель ВР отметил, что в соответствии с действующим законом о Кабинете Министров Украины «исключительное полномочие на внесение такого представления имеет только Президент Украины». Он обратил внимание субъектов законодательной инициативы на необходимость придерживаться «конституционных требований при представлении каких-либо актов законодательства». «А то так можно полстраны поувольнять», - сказал А.ЯЦЕНЮК.