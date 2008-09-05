Верховная Рада сегодня хочет послушать Еханурова и Огрызко

Верховная Рада сегодня хочет заслушать министра обороны Юрия Еханурова и министра иностранных дел Владимира Огрызко относительно условий временного пребывания иностранных кораблей на территории Украины.

Рассмотрят депутаты и зарегистрированный Партией регионов проект постановления об увольнении министра иностранных дел Владимира Огрызко. Их не устраивает незаконный, по мнению регионалов, проход кораблей американских военно-морских сил в бухту Севастополя.

Не довольны они и работой министра обороны Юрия Еханурова.

В БЮТ инициативы об отставке министров не поддерживают.

ICTV