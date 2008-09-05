Тимошенко теряет поддержку на Западной Украине

"Юлия Тимошенко резко теряет поддержку избирателей в западных областях Украины. Это сокращение приблизительно на 50%, сравнительно с тем доверием, которое было до событий 2 сентября. Об этом свидетельствуют первые результаты опроса моей аналитической группы", - поинформировал ZAXID.NETполитолог Владимир Цыбулько.

Он также поинформировал: "Пока еще эта волна - эмоциональная, и поэтому окончательных выводов делать не хотелось. Однако уже сейчас видно, что от Юлии Тимошенко отходит наиболее радикально настроенный электорат. И он готов отдать большие шансы не так "Нашей Украине", как радикальным партиям - ВО "Свобода", КУНу, "Тризубу".