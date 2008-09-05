Эксперты считают, что украинский политикум не поддержит установление 10% проходного барьера для партий на выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом говорится в эксперт-опросе, проведенном Центром исследований политических ценностей «АКСИА» в связи с внесением сегодня народным депутатом от БЮТ Сергеем ТЕРЁХИНЫМ на рассмотрение ВР законопроекта, который предусматривает повышение проходного барьер на выборах в парламент с 3% до 10%.

Политических экспертов спрашивали: «Сможет ли БЮТ создать двухпартийную систему?».

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что он – категорический противник создания двухпартийной системы, и выразил надежду, что инициатива представителя БЮТ “это не столько цель, которую хотят достичь, сколько инструмент давления на партнеров”.

Президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО отметил, что идея повысить проходной барьер – не новая, однако упомянутый закон не будет принят. “Украинский политикум не пойдет на этот вариант, потому что это будет означать фактическое уничтожение не только мелких партий – что было бы позитивом, но и средних партий. Это фактически переход к двухпартийной системе, которая в Украине не пользуется большой популярностью”, – сказал политолог.

А в случае, если закон и будет принят ВР, то его, безусловно, заветирует Президент Украины, убежден Н.МИХАЛЬЧЕНКО.

Он считает, что этот проект закона – негативен для Украины. “Мы придем к тому, что фактически введем в Украине олигархический режим, когда две партии будут договариваться между собой. Не народ будет определять, не парламент, а две партии, а учитывая, что у нас партии авторитарны, то лидеры двух партий будут определять курс внешней и внутренней политики”, – считает эксперт.

Руководитель социологической службе «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО убежден: если БЮТ удастся “пробить” установление хотя бы 7% барьера для прохождения в Верховную Раду, это станет жестким ограничением парламентской демократии в Украине и будет способствовать формированию двуполярного авторитарного режима. Он также отметил, что знаком с мнениями некоторых депутатов по этому поводу – они боятся таких огромных цифр для проходного барьера. “Депутаты прекрасно понимают, что как только они поддержат этот закон, с той же минуты их зависимость от политического руководства партии возрастает в десять раз. Они перестают даже быть депутатами. Скорее всего, у них просто будут номера, клички или еще что-то”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ считает, что с принятием предложенного представителем БЮТ закона политический кризис может перерасти в кризис государственный. “Если произойдет коллапс и БЮТ вместе с Партией регионов поднимут проходной барьер, то это будет означать, что политический кризис элит перерос в кризис государственный”, – считает А.МЕДВЕДЕВ. Он убежден, что Президент наложит вето на этот закон и обратиться в Конституционный Суд, а после попытки повторно внести законопроект, состоятся перевыборы парламента.

По мнению эксперта, против такой инициативы БЮТ (которую, возможно, поддержит Партия регионов) выступят остальные парламентские, а также непарламентские партии, и он считает, что такая ситуация несет большие электоральные риски как для БЮТ, так и для ПР.