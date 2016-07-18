В Днепропетровской области на 27-м округе обработали все протоколы: победила волонтер Рычкова - ЦИК

По результатам обработки 100% протоколов с участковых избирательных комиссий в округе №27 Днепропетровской области больше всего голосов избирателей набрала волонтер, советник главы Минобороны, самовыдвиженец Татьяна Рычкова.

Как сообщается на сайте ЦИК, за Рычкову проголосовали 44,57% или 15 тыс. 494 избирателей округа. Читайте такжеЦИК обработала почти 80% протоколов на промежуточных выборах в РадуНапомним, 17 июля состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).

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