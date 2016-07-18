ЦИК опубликовала предварительные результаты промежуточных выборов в Раду

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Как отмечается, в 183 округе Херсонской области обработано 10,28% протоколов. Лидирует кандидат от "Батькивщины" Юрий Одарченко - 23,64%.

В Черниговской области в 206 округе обработано 7,47% протоколов. Лидером на данный момент является самовыдвиженец, президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась - 44,32%.

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В Днепропетровской области в 27-м округе обработано 15,11% протоколов. Волонтер и советник министра обороны Украины Татьяна Рычкова лидирует с показателем 55,69%.

В Полтавской области в 151 округе обработано 4,16%. Наибольшее количество голосов получил кандидат от "Батькивщины" Руслан Богдан - 27,37%.

В Ивано-Франковской области в 85 округе обработано 4,21% протоколов. Кандидат от партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Насалик лидирует с показателем 18,00%.

Напомним, вчера состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).