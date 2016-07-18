Явка на промежуточных выборах нардепов в шести округах из семи составила 32,94% - ЦИК

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, явка в округе №23 (Волынская обл.) составляет 48,8%, №27 (Днепропетровская обл.) явка составила 26,03%, №85 (Ивано-Франковская обл.) - 37,83%, №151 (Полтавская Область) - 34,19%, №183 (Херсон) - 16,38%, №206 (Чернигов) - 34,64%.

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При этом, так и нет данных о явке по состоянию на 20:00 по округу №114 в Луганской области.

"ОПОРА призывает ЦИК обеспечить надлежащее информирование СМИ и широкой общественности о ходе голосования в округе №114, путем взаимодействия с ОИК округа предоставить обоснованные объяснения отсутствия предварительной информации об активности избирателей", - говорится в заявлении ОПОРЫ.

"В отличие от всех других округов, по состоянию на 22:30 на официальном сайте ЦИК избирательной комиссии обнародованы лишь предварительные данные по активности избирателей в округе №114 по состоянию 12:00 17 июля, при этом эти данные существенно пересматривались в течение дня голосования. Информация относительно активности избирателей в других округах по состоянию на 12:00, 16:00 и 20:00 уже обнародована на сайте ЦИК и не менялась. Наблюдатели ОПОРЫ информируют, что окружная избирательная комиссия округа №114 не обнародует и ни в какой форме не предоставляет информации о явке избирателей по состоянию на 16:00", - заявили наблюдатели.

Как сообщал УНИАН, вчера состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область) и №206 (Черниговская область).