В Днепре явка избирателей составила 26,03%, в Ивано-Франковской области - 37,83% - данные ЦИК

Такие данные обнародованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно им, по состоянию на 20:00 активность избирателей по ОИО №27 составила 26,03%, по ОИО №85 - 37,83%.

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Средняя явка по 5 округам, по которым есть сведения, составляет 29,44%.

Еще по двум округам пока данных нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).

По данным ЦИК, явка избирателей в Полтавской области по ОИО №151 составила 34,19%, в Херсонской области по ОИО №183 - 16,38%, в Черниговской области по округу №206 - 34,64%.