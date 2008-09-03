Луценко сказал, как Балога может спасти коалицию

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что отставка главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ может стать залогом возобновления деятельности демократической коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня журналистам в Кабмине.

«Демократическая коалиция имеет шанс на продолжение своей работы. С формальной точки зрения у нее есть еще 10 дней, за эти 10 дней лидеры коалиции – Президент ЮЩЕНКО и премьер ТИМОШЕНКО должны сесть за стол переговоров, снять эмоции, персональные обиды и найти способ дальнейшего функционирования демократической коалиции. Я считаю, что главной предпосылкой для эффективности таких переговоров должна стать отставка господина БАЛОГИ, который с самого начала делал все, чтобы развалить демократическую коалицию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, вчера на заседании фракции НУ-НС В.БАЛОГА с помощью телефонной связи через Игоря КРИЛЯ передавал указание лидеру фракции Вячеславу КИРИЛЕНКО для сбора голосов среди депутатов фракции за выход из коалиции.

«Некоторые политики только искали зацепку, чтобы огласить о развале коалиции. Если говорить честно, то эту зацепку искал господин БАЛОГА, который вчера лично дирижировал вечерним развалом коалиции на заседании фракции НУ-НС. Именно по его указанию господин КРИЛЬ передавал телефон господину КИРИЛЕНКО, обзванивали каждого депутата, не присутствующего на заседании фракции и просто любым методом выбивали голоса для развала коалиции», - отметил он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что вчерашние решения ВР не носят антидемократического характера. «На мой взгляд, позиция группы «Народной самообороны» и БЮТ были взвешенными в оценке военного конфликта в Грузии. «Я не вижу ничего антигосударственного либо антидемократического во вчерашних законопроектах», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, БЮТ и Партия регионов во вторник, 2 сентября, приняли ряд законов о перераспределении власти в интересах Кабинета Министров и ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК покинул пленарное заседание, мотивировав это нежеланием «разваливать коалицию».

В блоке «Наша Украина – Народная Самооборона» такие действия БЮТ назвали изменой и созвали экстренное заседание фракции, на котором было принято решение о выходе из коалиции.

По словам члена фракции Владимира АРЬЕВА, соответствующее решение было принято на заседании фракции. "За" проголосовали 29 народных депутатов, против - 9, воздержались – 6. В.АРЬЕВ сообщил, что кроме народных депутатов в заседании фракции принимали участие члены правительства, избранные по квоте НУ-НС. При этом он заверил, что глава Секретариата Президента В.БАЛОГА не принимал участия в заседании фракции.