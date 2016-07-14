СБУ исключает политические мотивы задержания мэра Мены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления Службы безопасности Украины в Черниговской области Александр Довженко.

По его словам, задержание никоим образом не связано с промежуточными выборами в Верховную Раду Украины в избирательном округе №206.

"Не понятно, почему задержание "на горячем" связывают с выборами. Ведь работа ведется с мая этого года. Проведенные негласные следственно-розыскные действия открыли объемный массив информации", - сказал начальник УСБУ.

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Кроме того, он отметил, что выборы проходят в Чернигове, в Черниговском и Репкинском районах, а не в Менском.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ сегодня поймали на взяточничестве мэра Мены и депутата районного совета.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, выступая в парламенте, назвал задержание членов его партии на Черниговщине «политическими репрессиями» накануне довыборов в Верховную Раду, которые пройдут 17 июля в 7 округах.