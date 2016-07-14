На Черниговщине задержали за взяточничество мэра Мены (фото)

Как сообщает прокуратура Черниговской области, по указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством).

Сейчас решается вопрос о задержании и сообщении коррупционерам о подозрении.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенного уголовного правонарушения.

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В свою очередь, как сообщает СБУ, правоохранители задокументировали, что во время очередной сессии городского совета мэр поспособствовал рассмотрению и утверждению вопроса об изготовлении проектно-технической документации указанного участка.

Депутаты также приняли решение о созыве внеочередной сессии для окончательного рассмотрения выделении земли в аренду.

Сотрудники спецслужбы совместно с работниками прокуратуры задержали мэра и депутата в служебных кабинетах после получения денег за положительное "решение" вопроса.

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Также о задержании мэра сообщил в ходе выступления в Верховной Раде лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

"Сегодня, буквально час назад, в городе Мена Черниговской области спецслужбы задержали мэра города Геннадия Примакова", - сказал Ляшко. Он добавил, что Примаков является членом Радикальной партии.

Кроме того, по словам Ляшко, был задержан руководитель Менской районной партийной организации РПЛ Валерий Гайдукевич.

"Обоих этих людей обвиняют, что вроде бы получили какие-то там взятки. Пусть у меня рука отсохнет, если кто-то там получил взятки. Все это политические репрессии, все это фальсификации уголовных дел", - считает лидер политсилы.

По его мнению, это попытки "дискредитировать" чиновников-выдвиженцев РПЛ накануне выборов (17 июля состоятся выборы депутатов рады в 7 округах).