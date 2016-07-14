НАБУ опубликовало записи разговоров, в которых прокурор Кулик просит "приукрасить" свое личное дело

На обнародованных в Facebook записях Кулик просит ряд чиновников поспособствовать привлечению к его личному делу "резонансных и значимых дел", которые он якобы урегулировал, "для красоты".

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Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура проводит служебную проверку в отношении Кулика, против которого открыто уголовное производство по подозрению в незаконном обогащении.

Напомним, 29 июня детективы НАБУ провели обыск по месту жительства Кулика. В тот же день детективы вручили Кулику письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение).

1 июля Соломенский районный суд Киева арестовал на время досудебного расследования два автомобиля, три квартиры, земельный участок, два паркоместа, одно нежилое помещение и ряд банковских счетов, которыми владеет Кулик.

4 июля Соломенский райсуд по ходатайству НАБУ отстранил Кулика от исполнения служебных обязанностей на 2 месяца. В тот же день суд избрал для Кулика меру пресечения в виде личного обязательства. В то же время сегодня, 13 июля, Апелляционный суд Киева восстановил Кулика в должности прокурора сил АТО.