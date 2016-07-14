Рада приняла закон о социальной защите членов семей участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение изменений в Закон «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» относительно социальной защиты членам семей участников антитеррористической операции» (№ 3339) проголосовали 237 из 331 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Читайте такжеРада в первом чтении приняла законопроект о создании базы данных ДНК военных

Законом не предусмотрено учитывать в совокупный доход семьи денежное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, которые принимают непосредственное участие в АТО, на время ее проведения. Поэтому при назначении государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в АТО, в среднемесячный совокупный доход семьи не засчитывается полученное ими в период их непосредственного участия в проведении антитеррористической операции денежное обеспечение и другие выплаты и виды социальной помощи, которые осуществляются работникам правоохранительных органов, военнослужащим и работникам ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГПСУ; лицам рядового, начальствующего состава, военнослужащим, работникам МВД, УГО Украины, Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, другим работающим в образованных согласно законам Украины воинских формированиях.

В декларацию о доходах и имуществе членов семей участников АТО не будет включаться государственная социальная помощь, назначенная в соответствии с настоящим законом; начисленная субсидия за потребленные жилищно-коммунальные услуги; уплаченные членами семьи алименты.

Читайте такжеДепутаты одобрили амнистию для участников АТО в 2016 году

Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи устанавливается Кабинетом министров Украины.

Как известно, действующий Закон «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» предусматривает, что расчет среднемесячного дохода такой семьи базируется на совокупном доходе всех ее членов из всех источников поступлений в течение шести месяцев, которые предшествуют месяцу обращения по назначению государственной социальной помощи.

В подавляющем большинстве военнослужащие, которые принимают участие в АТО, лишены возможности материально (финансово) помогать своим семьям. Кроме того, участники АТО, в силу объективных и субъективных факторов, не в состоянии предоставлять справки о своих доходах.