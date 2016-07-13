За сутки в зоне АТО один военный погиб, четверо получили ранения

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще 4 получили ранения. Кроме этого, за последние шесть суток в зоне АТО погибли 13 украинских военных, 59 ранены.