За сутки в зоне АТО один военный погиб, четверо получили ранения
13:07, 13 июля 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный и еще четверо бойцов получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще 4 получили ранения. Кроме этого, за последние шесть суток в зоне АТО погибли 13 украинских военных, 59 ранены.
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