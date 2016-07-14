Сотрудничество между Украиной и США в сфере обороны переходит к стадии длительного партнерства
В Белом доме подытожили мероприятия по поддержке и усилению обороноспособности Украины.
Об этом сообщается на странице Посльства украины в США в Facebook.
"Администрация президента Барака Обамы обнародовала общую информацию о мерах, которые Соединенные Штаты осуществляют для поддержания безопасности в Украине, Грузии и Молдове, а также помощь, которую оказывает этим странам Северо-Атлантический Альянс. В документе зафиксировано, что отныне сотрудничество между Украиной и США в сфере обороны переходит от этапа «реагирования на кризис» к стадии длительного партнерства с целью развития возможностей Вооруженных Сил Украины, углубление их взаимосовместимости с НАТО", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что такое партнерство поможет Украине обеспечить свою территориальную целостность, реформировать оборонный сектор и улучшить процесс управления ресурсами.
В 2016 бюджетном году Соединенные Штаты предоставили Украине 335 млн. долларов помощи в сфере безопасности. Таким образом, начиная с 2014 года, общие объемы американской политики помощи Киеву превышают 600 млн. долларов.
Также в 2016 г. начал работу Многонациональный комитет по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования, в состав которого вошли представители США, Канады, Литвы и Великобритании, которые осуществляют оценку военных потребностей Украины и определяют приоритетные направления сотрудничества в сфере подготовки военных кадров, предоставление военного оборудования и совещательных инициатив.
США оказывают Украине помощь в трех направлениях: проведение военных учений, передача военной техники и предоставления услуг военных советников.
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В частности, 350 американских военных инструкторов обучают пять батальонов ВСУ и батальон Сил специальных операций, а также помогают разрабатывать долгосрочную программу подготовки военных кадров.
Кроме того, ВСУ были переданы системы контрбатарейной и контрминометной борьбы, средства защищенной связи, учебное и медицинское оборудование, тактические беспилотники и тому подобное.
Военные советники оказывают помощь в проведении реформ, организации гражданского контроля за Вооруженными силами и борьбы с коррупцией.