Пресс-секретарь Кучмы: процесс освобождения заложников на Донбассе остается заблокированным

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам сегодняшней встречи в Минске.

"Мы в очередной раз подняли вопрос освобождения заложников. Украина готова к компромиссам в этом вопросе. Но процесс остается заблокированным", - написала Олифер.

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Также она сообщила, что рабочая подгруппа по экономическим вопросам в Трехсторонней контактной группе рассмотрела весь комплекс проблем, которые входят в ее компетенцию, – поставка воды, возврат украинской собственности, возобновление работы железной дороги, социальные вопросы.

"Основное внимание уделено проблемам безопасности при решении этих задач. Предложено определить лиц, ответственных за быстрое оформление и восстановление железнодорожного перегона Никитовка-Майорськ, а также восстановления ночного движения железнодорожных грузов на перегоне Ясиноватая-Скотовата. Эти гонки важны, поскольку таким путем обеспечиваются поставки угля для украинских ТЭЦ. Также мы надеемся, что начало восстановительных работ станет дополнительным стимулом для прекращения боевых действий в этом районе. Напомню, что в прошлом году благодаря работе Трехсторонней контактной группы перегон Никитовка-Майорськ уже восстанавливали, но из-за боевых действий он был вновь разрушен", - заявила Олифер.

Кроме того, пресс-секретарь Кучмы отметила, что Украина снова подняла вопрос относительно захвата украинской государственной собственности на непідконтрольній Украине части Донбасса. Речь идет о здании ГП НЭК «Укрэнерго» в Горловке.

Также, по ее словам, в экономической подгруппе обсудили вопросы экологической безопасности на Донбассе, и в частности, речь шла о подтопления шахт в Луганской области.