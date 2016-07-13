В НФ заявили о появлении в Раде новой "объединенной оппозиции" во главе с регионалами
В парламенте сформировалась объединенная оппозиция в составе фракций "Батькивщина" и "Оппоблок", которые не голосуют за важные законы.
Об этом во время общения с журналистами сообщил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
"Рвут на себе рубашку, переживают за людей, тарифы, а сами не голосуют даже за вопросы, например, продолжения работы во время летних каникул",- подчеркнул он.
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Максим Бурбак напомнил, что вчера парламент проголосовал за ряд важных законопроектов, в очередной раз подтвердив свою дееспособность.
"Обидно, что" Батькивщина" не голосует. Но видим, что стало явным, что сформировалась "объединенная оппозиция" - это "Батькивщина" и "Оппоблок", - резюмировал он.
Как сообщал УНИАН, 13 июля спикер Рады Андрей Парубий был вынужден закрыть заседание парламента после нескольких нерезультативных голосований - не хватало голосов для полноценной работы.