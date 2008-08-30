Богатырёва в США провела широкую дискуссию

Бывший посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР считает, что украинские политики должны быть консолидированными, чтобы позиция Украины была понятной Западу.

Как сообщили УНИАН в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом С.ПАЙФЕР заявил во время общения с секретарем СНБО Раисой БОГАТЫРЕВОЙ, которая проводит рабочий визит в США.

В рамках визита Р.БОГАТЫРЕВА провела широкую дискуссию о внутриполитической ситуации в Украине и ее внешнеполитических перспективах с известными представителями экспертных групп США.

Выступая во время встречи, С.ПАЙФЕР отметил, что Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в вопросе ее демократического движения и диалога с Европой. Чтобы этот диалог получил качественно новый импульс, подчеркнул С.ПАЙФЕР, украинские политики должны найти единую политическую платформу и быть консолидированными, чтобы позиция Украины была понятной для Запада.

В свою очередь, Р.БОГАТЫРЕВА отметила: «Мы осознаем вызовы, стоящие перед Украиной как в части заостренной и нестабильной внешнеполитической ситуации из-за военного конфликта на Кавказе, так и в части отсутствия консолидации, единства политических сил для решения внутриполитических и экономических проблем Украины. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принципиально и последовательно пытается объединить политиков для поиска ответа на эти вызовы. Впрочем, не все политические лидеры из-за собственных амбиций готовы к выработке консолидированной позиции в ключевых вопросах защиты национальных интересов, и часто используют внешние вызовы для партийно-электоральных планов несмотря на риски и угрозы для национальной безопасности. Особенно это становится важным для оценок, когда для реализации политических планов применяется властный ресурс. Поэтому Президент ЮЩЕНКО справедливо обратился к политикам наложить мораторий на политическую борьбу именно сейчас, когда Украина проходит испытание на консолидированную политическую нацию».

Секретарь СНБО Украины также остановилась на ситуации в украинском парламенте.

«Сегодня у правительственного большинства нет 226 голосов, нет их и в оппозиции. Поэтому вероятность внеочередных парламентских выборов в связи с патовой ситуацией в диалоге растет. Впрочем, учитывая нарастающие внешние вызовы, необходимость консолидации всей украинской политической власти для решения неотложных стратегических заданий и консолидации общества, выборы сегодня являются нежелательными. И очень хочу верить, что до них не дойдет. Я все время думаю и искренне верю в то, что украинские политики являются ответственными за свою миссию, которую они взяли на себя добровольно. Президент Виктор ЮЩЕНКО как реалист предлагает диалог – и это самый лучший и желательный способ для налаживания цивилизованной внутренней жизни и для получения внешней поддержки», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Кроме того, она провела встречу с помощником Президента США по вопросам национальной безопасности Стивеном ХЕДЛИ. В ходе встречи были детально обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в политической, безопасностной, экономической и энергетической сферах. Особое внимание было посвящено проблематике международной безопасности, в частности, ситуации вокруг российско-грузинского конфликта, а также его последствиям для систем глобальной и региональной безопасности. С.ХЕДЛИ выразил оптимизм по поводу положительного решения о присоединении Украины к Плану действий по членству в НАТО на декабрьской встрече министров иностранных дел стран-членов Альянса и изложил позицию США по поддержке усилий Украины присоединиться к коллективной системе безопасности и проведению социально-политических и экономических реформ в Украине.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества между аппаратами СНБО и Совета национальной безопасности США на экспертном уровне в и оборонных сферах безопасности.

Также Р.БОГАТЫРЕВА приняла участие в приеме по приглашению Проекта переходных демократий Брюса Джексона.

По программе визита Р.БОГАТЫРЕВА также встречается со многими высокопоставленными официальными лицами, а также с представителями украинско-американского делового совета и с лидерами украинской общины.

В завершение визита секретарь СНБО возложила цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Вашингтоне.