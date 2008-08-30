Путин: говорить, что следующая цель России Крым - провокация

Россия признает границы Украины и говорить о том, что ее целью может быть Крым - провокационно, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.

В ходе интервью немецкой телекомпании ARD премьеру был задан вопрос, могут ли стать "следующей целью" Москвы Крым и Севастополь как база российского флота.

"Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы по сути закончили в целом и в общем наши переговоры по границе... Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом", - сказал Путин.

"У нас не было и здесь (в Южной Осетии) никакой цели. Поэтому считаю говорить о какой-то следующей цели некорректно", - добавил премьер.

"Там, внутри общества, в Крыму, происходят сложные процессы. Там проблемы крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины. У нас есть договор с Украиной по поводу пребывания нашего флота до 2017 года, и мы будем руководствоваться этим соглашением", - сказал Путин.