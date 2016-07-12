Члены фракций Радикальной партии и "Батькивщины" окружили трибуну Рады

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от фракции Радикальной партии продолжают свой "сидячий протест" - они сидят на полу возле трибуны.

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Депутаты от фракции "Батькивщина" стоят возле трибуны. Также возле трибуны стоят некоторые внефракционные депутаты, которые ранее присоединялись к блокированию Радикальной партией и "Батькивщиной" трибуны и президиума.

Всех спикеров они пропускают для выступления с трибуны.

В то же время в президиуме парламента находятся несколько депутатов - участников АТО, которые ранее деблокировали президиум, чтобы не допустить его блокирования Радикальной партией и "Батькивщиной".