Гройсман прокомментировал блокирование Рады: Это кризис политического жанра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Комментируя блокирование трибуны и президиума Верховной Рады и требования о снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, Гройсман сказал: «Я не думаю, что это политический кризис. Я думаю, что это кризис политического жанра».

По мнению Гройсмана, речь идет о популизме. «Это популизм, который ни к чему не приведет, это желание обострить политическую ситуацию путём безответственной политики, и я думаю, что не без помощи и поддержки внешних сил агрессии, и все знают, кто с кем и в какой координации по фамилиям».

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По его словам, цель этого - довести Украину до досрочных парламентских выборов, потому что «кто-то надеется на то, что увеличит свою фракцию с 20 человек до 40, и, в принципе, вот такая стоит цель».

Как сказал Гройсман, ряд политических сил занимаются «собственным рейтингом, собственным пиаром и собственной жизнью. А к жизни страны это никакого отношения не имеет».