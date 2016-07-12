Гройсман хочет заставить министров принимать конкретные решения по борьбе с коррупцией

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова", передает РБК-Украина.

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"Я в ближайшие дни хочу поставить задание каждому министерству. Каждому. Чтобы минимум три-пять конкретных решений были приняти в том или ином министерстве, которые были бы призваны к уничтожению коррупции, как явления. 9 декабря, в Международный антикоррупционный день я бы очень хотел, чтобы каждый министр, и я это сделаю персонально, вышел публично к людям и сказал: "Такие схемы в министерстве работали, так они наносили убытки, так мы их изменили и имеем такие результаты", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия в ближайшие дни выделит Украине 50 млн евро на программу по борьбе с коррупцией.