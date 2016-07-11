Еврокомиссия выделит Украине 50 миллионов евро на программу по борьбе с коррупцией - Хан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан.

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Он отметил, что для сохранения поддержки Евросоюза Украина должна продолжать достигать прогресс по ключевым сферам, которые остаются неизменными, и в частности, в борьбе с коррупцией в системе правосудия, прокуратуры и правоохранительной деятельности, государственной службы и энергетики.

Хан отметил, что украинской власти следует обеспечить настоящие результаты в проведении реформ. "В этом отношении Евросоюз продолжит поддерживать Украину. Следует обеспечить стабилизацию ситуации в стране, и в ближайшие дни Европейская комиссия примет программу, которая касается поддержки борьбы с коррупцией в Украине, это будет касаться всех органов, которые обеспечат борьбу с коррупцией в Украине ...", - сказал он.

При этом он заявил, что "речь идет, мне кажется, о 50 млн евро".

"Подготовка основной программы для поддержки и проведения реформы государственного управления была ускорена", - подчеркнул Хан и добавил, что уже в этом году могут предоставить первые средства на поддержку соответствующей программы.

В программе реформирования государственной службы говорится о 100 млн евро.