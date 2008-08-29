Тимошенко разрешила ввозить в Украину старые автобусы и машины

Кабинет министров Украины постановлением № 760 от 27 августа признал утратившими действие ряд постановлений Кабинета министров по вопросам ввоза транспортных средств на территорию Украины.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Урядовом портале.

В частности, отменено постановление № 341 от 31 мая 1994 года “Об утверждении Правил ввоза транспортных средств на территорию Украины”, а также еще 6 постановлений, которыми вносились изменения в Правила ввоза транспортных средств на территорию Украины.

Справка УНИАН. Согласно Правилам ввоза транспортных средств на территорию Украины, утвержденными постановлением Кабинета министров № 341 от 31 мая 1994 года, был запрещен ввоз в страну автобусов и грузовых автомобилей, которые на момент ввоза были изготовлены или эксплуатировались более 5 лет, а также других механических транспортных средств, которые на момент ввоза были изготовлены 8 и больше лет назад.