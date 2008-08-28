Крымская организация ПР просит признать Южную Осетию и Абхазию

Совет Крымской республиканской организации Партии регионов обращается к депутатской фракции «регионалов» в Верховной Раде Украины с просьбой внести законопроект о признании независимости Республики Южная Осетия и Республики Абхазия.

Об этом говорится в заявлении крымских «регионалов», текст которого передан УНИАН.

Совет Крымской организации Партии регионов также заявляет о поддержке позиции лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА, который заявил, что Украина должна признать независимость народов Южной Осетии и Абхазии.

Крымские активисты Партии регионов выражают «солидарность и поддержку народам Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в их борьбе за независимость».

«Признание Российской Федерации этих суверенных государств является подтверждением незыблемости международного права – права народов на самоопределение, как фундаментального демократического принципа. Прецедент в Косово и признание независимости края десятками государств способствовали объявлению народами Южной Осетии и Абхазии о своем суверенитете. В отношениях между странами не может быть двойных стандартов, как это пытаются навязать мировому сообществу лидеры Соединенных Штатов Америки и некоторых европейских государств», - говорится в заявлении.