В Варшаве началось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств
В Варшаве в рамках саммита НАТО началось заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, заседание проходит на уровне глав государств и правительств стран-членов НАТО, Украину представляет президент Украины Петр Порошенко.
В заседании также принимает участие народный депутат Украины Надежда Савченко.
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Ожидается, что по результатам заседания будет принято совместное заявление.
В повестке дня три вопроса: ситуация в Украине, политическая помощь и практическая помощь НАТО.
Как сообщал УНИАН, Порошенко ожидает, что по результатам встреч на саммите НАТО в Варшаве будут скоординированны меры дальнейшего обеспечения принуждения России к полной имплементации Минских договоренностей и началу деоккупации Крыма.