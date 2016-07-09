В Варшаве началось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств

Как передает собственный корреспондент УНИАН, заседание проходит на уровне глав государств и правительств стран-членов НАТО, Украину представляет президент Украины Петр Порошенко.

В заседании также принимает участие народный депутат Украины Надежда Савченко.

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Ожидается, что по результатам заседания будет принято совместное заявление.

В повестке дня три вопроса: ситуация в Украине, политическая помощь и практическая помощь НАТО.

Как сообщал УНИАН, Порошенко ожидает, что по результатам встреч на саммите НАТО в Варшаве будут скоординированны меры дальнейшего обеспечения принуждения России к полной имплементации Минских договоренностей и началу деоккупации Крыма.