ЕС и НАТО подписали декларацию об углублении стратегического партнерства

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали сегодня в Варшаве в ходе саммита НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, президенты Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Сегодня у ЕС и НАТО есть общие угрозы, то ли с Востока, то ли с Юга, или даже изнутри. В этих новых реалиях наши граждане нуждаются в усилении безопасности, независимо от того, живут ли они в странах, входящих в ЕС, НАТО или в ЕС и НАТО", - заявил Туск после церемонии подписания декларации.

Вместе с тем он отметил, что европейские инициативы не должны быть альтернативой сотрудничества с НАТО.

"Вместо того чтобы поддерживать иллюзию продолжать это в одиночку, мы должны увеличить нашу ценность как друга НАТО. Вот почему мы призываем сегодня к укреплению стратегического партнерства между ЕС и НАТО", - подчеркнул президент Европейского Совета.

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"Мы должны быть готовы реагировать и координировать наши действия, если один из наших членов или один из институтов окажутся под гибридной угрозой. Также мы хотим предотвратить атаки. Поэтому мы намерены улучшить нашу совместимость, интенсифицировать обмен данными и проводить учения", - сказал Туск.

Как заявил Юнкер, подписанная декларация "посылает четкий месседж: сильный ЕС означает сильное НАТО, и сильное НАТО означает сильный ЕС".

"Наши действия и наши ресурсы дополняют друг друга. Но сегодня мы решили делать больше. Мы должны использовать все инструменты, которые имеем в своем распоряжении", - подчеркнул он.