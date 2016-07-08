НАТО не будет пересматривать политику открытых дверей - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, это следует из ответа генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Варшаве перед началом саммита НАТО на вопрос о "сигналах" некоторых членов Альянса пересмотреть решения Бухарестского саммита относительно перспективы членства Украины и Грузии.

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"На этом саммите будет присутствовать Черногория, потому что она сейчас в процессе присоединения к Альянсу, принимает участие во всех наших заседаниях и будет полноценным членом, как только все члены ратифицируют протокол о вступлении. Я это говорю потому, что этот саммит снова покажет и докажет, что двери НАТО остаются открытыми", - заявил он.

По словам Столтенберга, Альянс работает с Грузией и Украиной "как с близкими партнерами".

"Если говорить об Украине, то сейчас они фокусируются на реформах, и они заявили, что подождут с заявкой до того, как они продвинутся вперед в процессе модернизации и реформирования сектора обороны", - объяснил позицию Украины генсек Альянса, подчеркнув, что НАТО "поддерживает и оказывает политическую и практическую помощь".

"Что остается неизменным, так это фундаментальный принцип, что каждое государство имеет право выбрать свой собственный путь. И это касается Грузии и Украины. Если Грузия или Украина, или любое другое государство захочет быть членом НАТО, это решать им и 28 союзникам, никто больше не имеет права", - подчеркнул Столтенберг.