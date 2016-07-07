Порошенко на саммите в Варшаве встретится с лидерами ключевых стран Евросоюза и США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции в Киеве с государственным секретарем США Джоном Керри.

Читайте такжеНАТО на саммите в Варшаве предоставит Украине политическую и практическую поддержку - Столтенберг

По словам Порошенко, визит Керри в Украине проходит накануне саммита НАТО в Варшаве (саммит состоится 8-9 июля - УНИАН).

«На этом саммите состоятся два чрезвычайных события. Первое - это заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, и второе - встреча в уникальном формате, в формате стран «Большой пятерки», это США, Германия, Франция, Великобритания и Италия (плюс Украина - УНИАН), так же, как мы встречались в Уэльсе в 2014 году. И предусмотрено достаточно времени для того, чтобы мы в таком формате с лидерами стран «Большой пятерки» обсудили вопросы безопасности и вопросы реформ в Украине», - сказал Порошенко.