Обама призвал НАТО и Евросоюз усилить поддержку Украины

Об этом американский президент написал в своей статье для издания The Financial Times. "Мы должны углубить сотрудничество в сфере безопасности между НАТО и ЕС и усилить нашу поддержку Украины, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность. И даже когда наши народы остаются открытыми до более конструктивных отношений с Россией, мы должны согласиться, что санкции в отношении России должны оставаться в силе, пока Москва полностью не выполнит свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнул Обама.

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По словам американского лидера, в Варшаве на саммите НАТО "мы должны вновь подтвердить нашу решимость - наше обязательство соответственно да 5 статьи Североатлантического договора - защищать каждого союзника НАТО".

"Мы должны укреплять оборону наших союзников в центральной и восточной Европе, усиливать сдерживания и поддерживать устойчивость против новых угроз, включая киберугрозы", - написал Барак Обама.

Также он отметил, что за пределами Альянса НАТО должна предпринять больше усилий для глобальной безопасности, особенно со стороны южных рубежей Альянса. В частности, по словам Обамы, "НАТО должно усилить свои усилия в кампании по уничтожению "Исламского государства" в Сирии и Ираке, а также сделать больше, чтобы помочь ЕС по пресечению деятельности преступных сетей, эксплуатирующих доведенных до отчаяния мигрантов (которые пересекают Средиземное и Эгейское море)".